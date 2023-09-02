Найближчим часом розпочне роботу посол України у Бразилії

Глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з послом Бразилії Нортоном де Андраде Мелло Рапестою та обговорив з ним шляхи подальшого зміцнення двосторонніх відносин, повідомляє сайт глави держави.

"Новий Посол України у Бразилії має розпочати свою роботу найближчими днями. Переконаний, що це матиме важливе значення для розвитку нашої співпраці", – зазначив він.

Основну увагу сторони приділили, зокрема, заходам політичного діалогу найближчим часом.

Єрмак подякував за приєднання Бразилії до консультацій щодо практичної реалізації української "формули світу" та наголосив на важливості подальших спільних зусиль у цьому напрямку.

Співрозмовники позитивно оцінили призначення посла України у Бразилії для розвитку двосторонніх відносин.

Також сторони наголосили на важливості посилення інформаційної взаємодії для підвищення поінформованості бразильського суспільства про події в Україні.