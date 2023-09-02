Події

04:26 02.09.2023

Найближчим часом розпочне роботу посол України у Бразилії

1 хв читати
Найближчим часом розпочне роботу посол України у Бразилії

Глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з послом Бразилії Нортоном де Андраде Мелло Рапестою та обговорив з ним шляхи подальшого зміцнення двосторонніх відносин, повідомляє сайт глави держави.

"Новий Посол України у Бразилії має розпочати свою роботу найближчими днями. Переконаний, що це матиме важливе значення для розвитку нашої співпраці", – зазначив він.

Основну увагу сторони приділили, зокрема, заходам політичного діалогу найближчим часом.

Єрмак подякував за приєднання Бразилії до консультацій щодо практичної реалізації української "формули світу" та наголосив на важливості подальших спільних зусиль у цьому напрямку.

Співрозмовники позитивно оцінили призначення посла України у Бразилії для розвитку двосторонніх відносин.

Також сторони наголосили на важливості посилення інформаційної взаємодії для підвищення поінформованості бразильського суспільства про події в Україні.

Теги: #посол #україна #робота #бразилія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:42 02.09.2023
"Нова пошта" запустила послугу адресного паркану в Румунії

"Нова пошта" запустила послугу адресного паркану в Румунії

01:53 02.09.2023
В ООН очікують, що Зеленський братиме участь у засіданні Генасамблеї та Ради безпеки

В ООН очікують, що Зеленський братиме участь у засіданні Генасамблеї та Ради безпеки

01:07 02.09.2023
Внаслідок урагану в Краматорську є пошкодження комунікацій

Внаслідок урагану в Краматорську є пошкодження комунікацій

00:54 02.09.2023
ЗСУ ліквідували та поранили 183 окупанта на Таврійському напрямку за добу

ЗСУ ліквідували та поранили 183 окупанта на Таврійському напрямку за добу

23:49 01.09.2023
Внаслідок урагану Краматорську є пошкодження комунікацій

Внаслідок урагану Краматорську є пошкодження комунікацій

23:16 01.09.2023
Участь ПАР в ініційованих Україною консультаціях є важливою для консолідації всіх провідних країн навколо ключових принципів світу

Участь ПАР в ініційованих Україною консультаціях є важливою для консолідації всіх провідних країн навколо ключових принципів світу

22:59 01.09.2023
Окупанти за добу обстріляли сім громад Сумської області, четверо поранених

Окупанти за добу обстріляли сім громад Сумської області, четверо поранених

20:44 01.09.2023
Єрмак обговорив із послом Індії поглиблення двостороннього співробітництва

Єрмак обговорив із послом Індії поглиблення двостороннього співробітництва

16:58 01.09.2023
Розраховуємо на підтримку Естонії на рівні ЄС у питанні експорту української агропродукції до країн Європи - Шмигаль

Розраховуємо на підтримку Естонії на рівні ЄС у питанні експорту української агропродукції до країн Європи - Шмигаль

06:59 01.09.2023
Пентагон замовив ракети AMRAAM для України на суму $192 млн.

Пентагон замовив ракети AMRAAM для України на суму $192 млн.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ми зробимо все, щоб повернути навчання без онлайну

Повідомлення про мінування всіх шкіл Києва виявилися хибними - влада

ЗСУ завдали удару по складах матеріально-технічного забезпечення ворога на Донеччині - Стратком

Унаслідок обстрілу в Сумській області поранено чотирьох людей, пошкоджено 16 будинків - Офіс генпрокурора

Загибель Пригожина показала слабкість Путіна - Зеленський

ОСТАННЄ

Єрмак запросив радника президента ПАР взяти участь у зустрічі радників із питань національної безпеки, присвяченій реалізації ініціатив України

Унаслідок обстрілу в Херсонській області загинув тракторист, його колегу госпіталізовано

Данія пропонує збільшити допомогу Україні до 1,5 млрд данських крон на 2024 рік

Ми зробимо все, щоб повернути навчання без онлайну

На бахмутському напрямку ситуація розвивається дуже активно, українські воїни мають певні успіхи

Кулеба подякував очільнику МЗС Нідерландів, який пішов у відставку, за допомогу Україні

Резніков провів переговори з міністром оборони Франції

Українська авіація завдала шести ударів по районах зосередження особового складу ворога - Генштаб ЗСУ

Між загарбниками та ЗСУ відбулося 31 бойове зіткнення

"Нова пошта" запустила послугу адресного забору в Румунії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА