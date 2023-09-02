Події

01:53 02.09.2023

В ООН очікують, що Зеленський братиме участь у засіданні Генасамблеї та Ради безпеки

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В ООН очікують, що Зеленський братиме участь у засіданні Генасамблеї та Ради безпеки

Президент України Володимир Зеленський у вересні відвідає щорічну зустріч світових лідерів ООН та ухвалить у засіданні Ради Безпеки ООН з питань війни проти України, повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що представник Албанії в ООН Феріт Ходжа повідомив журналістам, що очікується особиста участь Зеленського у призначеному на 20 вересня засіданні РБ ООН, присвяченому війні Росії проти України.

"Також він, ймовірно, виступить перед Генеральною Асамблеєю (серія виступів світових лідерів в ООН розпочнеться 18 вересня)", - сказано в повідомленні. 

 

Теги: #оон #україна #генасамблея #зеленський

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