В ООН очікують, що Зеленський братиме участь у засіданні Генасамблеї та Ради безпеки

Президент України Володимир Зеленський у вересні відвідає щорічну зустріч світових лідерів ООН та ухвалить у засіданні Ради Безпеки ООН з питань війни проти України, повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що представник Албанії в ООН Феріт Ходжа повідомив журналістам, що очікується особиста участь Зеленського у призначеному на 20 вересня засіданні РБ ООН, присвяченому війні Росії проти України.

"Також він, ймовірно, виступить перед Генеральною Асамблеєю (серія виступів світових лідерів в ООН розпочнеться 18 вересня)", - сказано в повідомленні.