Події

19:39 01.09.2023

Кулеба подякував очільнику МЗС Нідерландів, який пішов у відставку, за допомогу Україні

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Кулеба подякував очільнику МЗС Нідерландів, який пішов у відставку, за допомогу Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Вопке Гукстрі, який подав прохання про свою відставку з посади глави МЗС Нідерландів, за те, що він став першим, хто публічно виступив за передачу винищувачів F-16 Україні.

"Оскільки Вопке Гукстра завершує свій термін, я дякую йому за створення коаліцій для зміцнення Європи. Він був першим, хто публічно виступив за передачу F-16 Україні. Тепер це реальність завдяки Володимиру Зеленському та Марку Рютте. Вопке, бажаю тобі успіхів у твоїх майбутніх починаннях", - написав Кулеба в Х (колишній твіттер).

Раніше Гукстра повідомив, що подав прохання про свою відставку королю Нідерландів.

"Для мене було винятковою честю служити країні як міністр закордонних справ і заступник прем'єр-міністра", - написав він у Х (колишній твіттер).

Гукстра додав, що починає готуватися до можливої роботи на посаді єврокомісара з питань клімату.

У вівторок президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що вона вирішила номінувати главу МЗС Нідерландів Вопке Гукстру на посаду єврокомісара з питань клімату.

 

 

 

Теги: #мзс #нідерланди #кулеба

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