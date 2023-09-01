Події

19:09 01.09.2023

У Житомирській області в руках дитини здетонував запал від ручної гранати

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У Житомирській області в руках дитини здетонував запал від ручної гранати

У Малині Житомирської області 13-річний підліток знайшов вибухонебезпечний предмет, який здетонував у нього в руках, дитину з травмами доправили до лікарні, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Подія сталася сьогодні в м. Малин. Попередньо, 13-річний хлопчик поблизу залізничної колії натрапив на сучасний вибухонебезпечний предмет, який здетонував у його руках. Дитина зазнала значних травм і наразі перебуває в лікарні", - йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в п'ятницю.

ДСНС у День знань нагадує: "безпека і життя наших дітей понад усе. І про це, насамперед, слід подбати батькам! Розповідайте малюкам, що будь-які підозрілі предмети в жодному разі не можна чіпати. Адже це смертельно небезпечно".

 

 

 

Теги: #граната #дитина #житомирська_область

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