Події

18:14 01.09.2023

У серпні українці на 100 тисяч разів більше перетинали кордон на в'їзд в Україну, ніж на виїзд

1 хв читати
У серпні українці на 100 тисяч разів більше перетинали кордон на в'їзд в Україну, ніж на виїзд

Державна прикордонна служба в серпні пропустила на кордоні 3,9 млн осіб, з яких 86% становили громадяни України, повідомляє відомство.

"У серпні українці на 100 тисяч разів більше перетинали кордон на в’їзд в Україну, ніж на виїзд. Минулого місяця прикордонники здійснили пропуск за кордон 3,9 млн осіб, з яких 86% становили громадяни України – переважно жінки, діти та літні люди", - повідомляє ДПС у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як зазначає ДПС, "на початку літнього сезону, в червні, переважала кількість громадян, які їхали за межі України. В липні та серпні ситуація суттєво змінилася – значно більше українців поверталися в Україну".

Теги: #кордон #перетин

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:28 30.08.2023
Глава Міноборони Польщі заявив, що загородження на кордоні з Білоруссю збережеться

Глава Міноборони Польщі заявив, що загородження на кордоні з Білоруссю збережеться

11:15 29.08.2023
Польські прикордонники повідомляють про напад групи нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю

Польські прикордонники повідомляють про напад групи нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю

08:24 29.08.2023
Наєв: Обстановка на кордоні з Білоруссю повністю контролюється нами, але диверсії та провокації можливі

Наєв: Обстановка на кордоні з Білоруссю повністю контролюється нами, але диверсії та провокації можливі

19:32 25.08.2023
На російсько-грузинському кордоні застрягли 6 українців, яких насильно вивезли в РФ, МЗС України опікується їхньою справою

На російсько-грузинському кордоні застрягли 6 українців, яких насильно вивезли в РФ, МЗС України опікується їхньою справою

20:32 13.08.2023
Польща планує створити військову частину недалеко від кордону з Білоруссю

Польща планує створити військову частину недалеко від кордону з Білоруссю

12:01 11.08.2023
На ділянці кордону в Рівненській області збільшено кількість спостережних постів, створено нові опорні позиції, закладено міни - Наєв

На ділянці кордону в Рівненській області збільшено кількість спостережних постів, створено нові опорні позиції, закладено міни - Наєв

01:27 09.08.2023
Латвія посилить охорону кордону з Білоруссю на півроку

Латвія посилить охорону кордону з Білоруссю на півроку

16:33 08.08.2023
Через кордон із РФ і Білоруссю в Україну повернулися приблизно 18 тис. українських громадян

Через кордон із РФ і Білоруссю в Україну повернулися приблизно 18 тис. українських громадян

19:53 03.08.2023
Польща перекинула бойові вертольоти до кордону з Білоруссю

Польща перекинула бойові вертольоти до кордону з Білоруссю

08:10 01.08.2023
Російські диверсанти вночі намагалися перетнути кордон у Чернігівській області

Російські диверсанти вночі намагалися перетнути кордон у Чернігівській області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повідомлення про мінування всіх шкіл Києва виявилися хибними - влада

ЗСУ завдали удару по складах матеріально-технічного забезпечення ворога на Донеччині - Стратком

Унаслідок обстрілу в Сумській області поранено чотирьох людей, пошкоджено 16 будинків - Офіс генпрокурора

Загибель Пригожина показала слабкість Путіна - Зеленський

Два балкери з ГМК-продукцією вийшли з порту "Південний" встановленим ВМС ЗСУ коридором

ОСТАННЄ

Кулеба подякував очільнику МЗС Нідерландів, який пішов у відставку, за допомогу Україні

Резніков провів переговори з міністром оборони Франції

Українська авіація завдала шести ударів по районах зосередження особового складу ворога - Генштаб ЗСУ

Між загарбниками та ЗСУ відбулося 31 бойове зіткнення

"Нова пошта" запустила послугу адресного забору в Румунії

Протягом доби ворог завдав чотири ракетних і 30 авіаударів, здійснив 32 обстріли із РСЗВ

Партнери України розуміють, що наступ рухається в правильному напрямі

У Житомирській області в руках дитини здетонував запал від ручної гранати

Ставку верховного головнокомандувача було повністю присвячено фронту - Зеленський

Повідомлення про мінування всіх шкіл Києва виявилися хибними - влада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА