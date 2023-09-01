У серпні українці на 100 тисяч разів більше перетинали кордон на в'їзд в Україну, ніж на виїзд

Державна прикордонна служба в серпні пропустила на кордоні 3,9 млн осіб, з яких 86% становили громадяни України, повідомляє відомство.

"У серпні українці на 100 тисяч разів більше перетинали кордон на в’їзд в Україну, ніж на виїзд. Минулого місяця прикордонники здійснили пропуск за кордон 3,9 млн осіб, з яких 86% становили громадяни України – переважно жінки, діти та літні люди", - повідомляє ДПС у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як зазначає ДПС, "на початку літнього сезону, в червні, переважала кількість громадян, які їхали за межі України. В липні та серпні ситуація суттєво змінилася – значно більше українців поверталися в Україну".