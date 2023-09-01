Зеленський привітав учнів і педагогів в Україні та за кордоном із Днем знань

З нагоди Дня знань президент України Володимир Зеленський поспілкувався в режимі відеоконференції з українськими учнями та педагогами і привітав їх із початком нового навчального року, повідомила його пресслужба.

До онлайн-спілкування з главою держави долучилися майже 40 закладів освіти з 23 областей України, а також з-за кордону. Зокрема, це школи з прифронтових областей, заклади освіти, які прийняли учнів-переселенців, школа з міста Бахмут, що працює в надзвичайному дистанційному форматі, заклади в Стамбулі, Вільнюсі, Варшаві, Мюнхені, де навчаються українські діти.

Президент зауважив, що на сьогодні всі українські школи функціонують у різних умовах, і з початком повномасштабної війни 1 вересня у всіх різне. Він зазначив, що сьогодні розпочали роботу майже 13 тис. шкіл, де здобуватимуть знання понад 3 млн 700 тис. учнів та учениць.

"Колись це було настільки звично, що навіть і думки такої не було, щоб якось це особливо цінувати. Зараз ми всі це розуміємо. Майже мільйон українських дітей усе ще навчатимуться онлайн. Іще майже мільйон - у змішаному форматі. Більшість - в Україні. Але ми не забуваємо жодної української дитини, жодного хлопця, жодної дівчини, хоч би де ви були зараз та хоч би яким було ваше 1 вересня сьогодні. Всі ми - українці", - наголосив Зеленський.

Під час спілкування з учнями глава держави висловив переконання, що українська освіта обов'язково має бути сучасною та складати гідну конкуренцію освіті західних країн.

"Сьогодні не секрет, що коли наші сім’ї поїхали за кордон і українські діти пішли до шкіл, то всі відзначають наших дітей. Усі вчителі в різних школах світу справді наголошують, що рівень знань, освіти наших дітей не нижчий, а навіть у деяких країнах вищий, ніж у діточок з інших країн. Кмітливі діти, навчаються, багато знають, уміють дуже швидко мислити. Вивчають мови і за два-три місяці розмовляють мовою тієї країни, де зараз перебувають", - зазначив він.

Водночас президент акцентував, що Україна чекає на повернення всіх наших родин і дітей.

"Найголовніше, що ми маємо робити нашу освіту сучасною. Мені здається, ми наразі це робимо", - сказав глава держави.

Зеленський подякував керівникам і педагогам освітніх закладів прифронтових регіонів, які роблять велику героїчну справу, а також сміливим дітям, які навчаються в цих школах, та їхнім батькам.

Президент побажав українським учням і педагогам, щоб цей навчальний рік був успішним і попри все безпечним, а держава робитиме все можливе, щоб повернути максимальну безпеку в усі куточки нашої країни якнайшвидше.