Події

15:41 01.09.2023

Офіс генпрокурора запобіг постачанню ЗСУ мільйона неякісних продовольчих наборів на 430 млн грн

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Офіс генерального прокурора запобіг постачанню Збройним силам України мільйона неякісних продовольчих наборів на загальну суму 430 млн грн.

"Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора у суді довели незаконність положень додаткової угоди до договору про закупівлю продуктових наборів для військовослужбовців Збройних сил України, укладеної Міністерством оборони України з комерційним товариством. Ідеться про мільйон таких наборів вартістю 430 млн грн", - зазначається в повідомленні Офісу генпрокурора в п'ятницю.

Як повідомляється, зазначена додаткова угода до договору передбачала закупівлю продуктових наборів, "які не відповідають установленим законодавством нормам харчування для військовослужбовців і не забезпечують належне задоволення потреб для осіб такої категорії".

"Крім того, за цією угодою засвідчено факт прийняття Міністерством оборони України неякісної продукції. За активної принципової позиції прокурорів суд підтвердив, що укладення такої додаткової угоди до договору відбулося на порушення вимог чинного законодавства та суперечить інтересам держави", - наголошується в повідомленні.

Теги: #зсу #продукти_харчування #офіс_генпрокурора

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