Події

13:54 01.09.2023

Два балкери з ГМК-продукцією вийшли з порту "Південний" встановленим ВМС ЗСУ коридором

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Два балкери з ГМК-продукцією вийшли з порту "Південний" встановленим ВМС ЗСУ коридором

Балкери "Anna-Theresa" під прапором Ліберії та "Ocean Courtesy" під прапором Маршаллових островів вийшли в п'ятницю з порту "Південний" і рухаються встановленим навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридором, що використовується для евакуації суден, які перебувають в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний", повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

"Обидва балкери перебувають в оперуванні сінгапурської судноплавної компанії, були в порту "Південний" до повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні Мінвідновлення.

Відомство уточнило, що на їхньому борту - 56 тис. тонн чавуну і 172 тис. тонн залізорудного концентрату.

Як зазначається, балкер "Anna-Theresa" перебував у порту з 22 лютого року, "Ocean Courtesy" - з 16 лютого 2022 року.

Згідно з інформацією на сайті MarineTraffic, балкер "Anna Theresa" вказав пунктом призначення Варну (Болгарія), тоді як пункт прямування "Ocean Courtesy" не зазначено, проте обидва судна прямують на південь.

Як повідомлялося, після відкриття коридору з 8 серпня раніше ним скористалися два судна: контейнеровози "Joseph Schulte" і балкер "Primus" 16 і 27 серпня.

Згідно з даними "Адміністрації морських портів України", станом на 23 серпня у портах Великої Одеси залишалися заблокованими шість суден із 262 тис. тонн вантажів.

 

Теги: #порт #балкер #південний #мінрозвитку_громад

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