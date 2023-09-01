Події

13:25 01.09.2023

Деокупована частина Херсонської області на 70% готова до зими - голова ОВА

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Деокупована частина Херсонської області на 70% готова до зими - голова ОВА

Деокупована частина Херсонської області на 70% підготовлена до зими та опалювального сезону, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Централізоване опалення залишилося на сьогодні лише в Херсоні. Це я говорю про деокуповану частину Херсонщини. Тут опалення надають всього чотири підприємства. Ми ці підприємства захистили, тому що їх постійно обстрілюють. Теплові мережі відновлені на 100%. Наразі відновлюється електричне обладнання і перевіряємо по мережах. Загалом, на 70% ми вже готові до зими", - сказав Прокудін в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

Він також зазначив, що місцева влада має намір зробити все можливе, щоб Херсон був із теплом. Водночас очільник ОВА акцентував увагу на тому, що велика проблема наразі полягає в заготівлі деревини та будь-якого матеріалу для опалення в селах Херсонської області.

"1 млрд 400 млн грн необхідно, щоб закрити потребу людей у паливній деревині. Водночас для того, щоб облаштувати ідеальну систему теплопостачання в Херсоні, яку ми намагалися зробити до війни, потрібно близько 1 млрд 200 млн грн: це на повну заміну знищених труб, бо було дуже багато прильотів, котельні деякі в нас спалені, теплопункти", - уточнив Прокудін.

Теги: #херсонська_область #прокудін

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