Події

13:12 01.09.2023

Волонтери ТЧХУ з Черкаської області стали інструкторами з мінної небезпеки

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Волонтери ТЧХУ з Черкаської області стали інструкторами з мінної небезпеки

олонтери Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) Черкаської області після участі в тренінгу з мінної небезпеки зможуть проводити навчання населення.

"На базі Черкаської обласної організації Українського Червоного Хреста проведено тренінг "Безпечніша поведінка/підвищення обізнаності щодо ризиків мін та вибухонебезпечних залишків війни". Учасники, волонтери організації, отримали цінні знання та навички інструкторів з мінної небезпеки, необхідні для ефективної роботи", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в п'ятницю.

16 волонтерів із чотирьох районів області тепер інформуватимуть населення різних вікових категорій з питань мінної небезпеки.

"Велика увага приділятиметься навчанню дітей у позашкільних гуртках та ВПО (внутрішньо переміщених осіб - ІФ-У), які у будь-який момент можуть повернутися в місця, де були активні бойові дії", - зазначили в ТЧХУ.

 

 

 

Теги: #міни #тчху

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