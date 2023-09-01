РФ обманом могла отримати дані тисяч українських військових та їхніх сімей - ЗМІ

РФ використовує шахрайські сайти для збирання особистих даних тисяч українських військових і родичів, пише в п'ятницю "Голос Америки" з посиланням на дані чиновників Міністерства оборони США.

На їхню думку, зібрану інформацію РФ може використовувати, зокрема, проти членів сімей військових, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.

"Двоє посадовців Пентагону стверджують, що російські спецслужби створили щонайменше два фальшиві сайти, які видають себе за ресурси підтримки сімей полонених, зниклих безвісти або загиблих українських військових і начебто допомагають з їх пошуком. З міркувань безпеки українська служба "Голосу Америки" не називатиме цих ресурсів. Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Україні Петро Яценко підтвердив "Голосу Америки", що два згадані сайти обманом займаються збором інформації", - пише видання.

Яценко повідомив, що окупанти використовують для цих цілей також телеграм-канали та групи у фейсбуці та вайбері. "Таких ресурсів насправді - десятки. Є більш успішні, є менш успішні. Вони експлуатують надзвичайно вразливий стан рідних та близьких військовослужбовців, які зникли безвісти чи потрапили до рук ворога. Вони також використовують те, що Росія не надає Україні інформації про полонених. Рідні сподіваються, що їхня близька людина не загинула, а перебуває в полоні, і на пропозицію подібних ресурсів передають персональні дані", - розповів він у коментарі виданню.

Чиновники Міноборони США вважають, що РФ створила такі ресурси незадовго після свого повномасштабного вторгнення в Україну і наразі може йтися про тисячі зібраних записів. На їхню думку, РФ використовує імена, номери телефонів й адреси українців, отримані через ці ресурси, щоб визначити, чи живе хтось із військових або членів їхніх родин на окупованих РФ територіях.

Яценко додав, що російські спецслужби також використовують такі ресурси для виманювання інформації про українських військових, які потрапили в полон.

"Надаючи таку інформацію, люди можуть несвідомо погіршити становище своїх рідних, які перебувають у полоні. Українські військові під час допитів можуть частину інформації приховати, щоб не спровокувати побиття чи гірше ставлення або захистити своїх побратимів. А родичі на прохання таких каналів можуть видати інформацію про те, де, з ким воював військовослужбовець і так далі... Ми завжди кажемо, що обміни люблять тишу. Передавання такої інформації надзвичайно шкідливе", - сказав він.

Водночас представник Координаційного штабу зазначив, що не всі фальшиві ресурси належать російським спецслужбам - за деякими стоять шахраї, які намагаються видурити гроші в людей, які перебувають у вразливому становищі. "Вони обіцяють зв'язок, передачу посилок, займаються шантажем - що, мовляв, полоненого поб'ють, якщо не надіслати грошей. У 99% за цим стоять ті, хто не має жодного стосунку до полонених і не має про них жодної інформації", - сказав Яценко.

Він закликав родичів військових не передавати жодної інформації неперевіреним особам і довіряти лише офіційним ресурсам - Об'єднаному центру СБУ з пошуку та звільнення полонених, а також Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими.