Події

10:22 01.09.2023

В Україні з 1 вересня в різних форматах розпочнуть роботу 12 975 шкіл - Лісовий

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В Україні з 1 вересня в різних форматах розпочнуть роботу 12 975 шкіл - Лісовий

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що з 1 вересня в різних форматах розпочнуть роботу 12 975 шкіл в Україні.

"12 975 шкіл працюватимуть від сьогодні в різних форматах: очно, дистанційно та змішано. 3 951 000 учнів повертаються до навчання - як у класах, так і в зумі чи гуглмітс. 84% шкіл мають облаштовані укриття, наявність яких є базовою вимогою для повернення закладу освіти до очного навчання. За кошти державної субвенції в 1,5 млрд грн уже затверджено 281 проєкт для будівництва, реконструкції та капітального ремонту сховищ в областях", - написав Лісовий у фейсбуці.

Також міністр розповів, що на сьогодні закуплено 493 шкільні автобуси для 18 областей, з яких 165 доставили в регіони, решта надійде в жовтні, листопаді та грудні.

Крім того, 96 тис. і 35 тис. гаджетів уже отримали вчителі та школярі відповідно, і ще понад 40 тис. буде доставлено учням до кінця 2023 року.

 

Теги: #міносвіти #лісовий

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