Фізична й ментальна безпека є головним пріоритетом на 2023/2024 навчальний рік - Лісовий

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що фізична й ментальна безпека є головним пріоритетом на 2023/2024 навчальний рік.

"Вітаю всіх з 1 вересня! Школярів, студентів, педагогів і кожного, для кого цей день - про новий старт. Пріоритет №1 на 2023/2024 навчальний рік - безпека. І фізична, і ментальна", - написав Лісовий у фейсбуці.

Міністр із жалем зазначив, що навчальний рік розпочинається все ще в умовах війни, що створює додаткове навантаження і тиск на кожного українця.

"Безумовно, почуватися в повній безпеці ми зможемо лише після нашої перемоги, а нині, поки українське військо активно працює над цим, нам залишається дбати про себе й одне одного. Незалежно від того, навчаєтеся ви в класі чи з дому, – спускайтеся в укриття одразу після сигналу тривоги. Водночас піклуйтеся про своє ментальне здоров'я і здоров'я дітей. Будьмо чуйними й відкритими надавати підтримку й отримувати її", - додав він.

Лісовий наголосив, що українська освіта є дуже стійкою та різноманітною, і подякував кожному, завдяки кому українські діти мають можливість повертатися до навчання кожного 1 вересня.