Події

08:43 01.09.2023

Сили ППО в ніч на п'ятницю знищили одну крилату ракету

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Сили ППО в ніч на п'ятницю знищили одну крилату ракету

Російські окупанти в ніч на п'ятницю випустили дві крилаті ракети типу "Калібр", одну з них ліквідували, друга влучила у приватне підприємство на Вінничині, є потерпілі та ушкодження, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в п'ятницю вранці.

"Одну ракету вдалося знищити, інша влучила в одне з приватних підприємств у Вінницькій області. Пошкоджено майно, приватні автомобілі, постраждалим надають допомогу", - сказано в повідомленні.

Уточнюється, що запуск ракет відбувався з акваторії Чорного моря в районі Феодосії.

 

 

 

Теги: #війна #ракети #ппо

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