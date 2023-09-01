Сили ППО в ніч на п'ятницю знищили одну крилату ракету

Російські окупанти в ніч на п'ятницю випустили дві крилаті ракети типу "Калібр", одну з них ліквідували, друга влучила у приватне підприємство на Вінничині, є потерпілі та ушкодження, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в п'ятницю вранці.

"Одну ракету вдалося знищити, інша влучила в одне з приватних підприємств у Вінницькій області. Пошкоджено майно, приватні автомобілі, постраждалим надають допомогу", - сказано в повідомленні.

Уточнюється, що запуск ракет відбувався з акваторії Чорного моря в районі Феодосії.