Події

07:21 01.09.2023

Противник безуспішно наступав на двох напрямках, за добу на фронті відбулося понад 25 бойових зіткнень

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Противник безуспішно наступав на двох напрямках, за добу на фронті відбулося понад 25 бойових зіткнень

За минулу добу на фронті відбулося понад 25 бойових зіткнень, російські окупанти вели безуспішні наступальні дії неподалік Новоєгорівки Луганської області та Новомихайлівки Донецької області, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 п'ятниці, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ в фейсбуці.

Тим часом Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ біля Мар'їнки Донецької області та ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

 

 

 

Теги: #війна #фронт #зведення

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