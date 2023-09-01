Сили оборони ліквідували та поранили 180 окупантів на Таврійському напрямку за добу, ще одного забрали у полон - Тарнавський

Минулої доби ворог 14 разів атакував позиції українських військових, здійснив 632 обстріли, завдав трьох ракетних і 21 авіаударів, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський у четвер.

Тим часом артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського спрямування протягом доби виконали 1186 вогневих завдань.

"За останню добу втрати ворога склали 181 особу (безповоротні – 45, поранені – 135, полон – 1)", - поінформував Тарнавський.

ЗСУ знищили 15 одиниць військової техніки супротивника. Зокрема, три ББМ, шість артсистем та мінометів, один БпЛА, чотири одиниці автомобільної техніки та одну одиницю спецтехніки.

До того ж знищено шість складів боєприпасів та один пункт управління ворога.