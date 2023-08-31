Буданов: Міноборони РФ визнало повну неготовність до експлуатації ядерного озброєння, переміщеного до Білорусі

За результатами тренувань із ядерними імітаторами для системи ракет "Іскандер", доставлених до Білорусі, 12 Головне управління Міноборони РФ визнало повну неготовність Білорусі до застосування такого озброєння, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"...Буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені. До того проводилися масштабні тренування з ядерними імітаторами. Я читав оригінали документів за результатами тренувань. Досить негарні для білорусі документи", - цитує Буданова пресслужба телеканала "1+1".

"Російське 12 головне управління, це управління, яке відповідає за саме ці засоби, написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи "Іскандер", які в невеликій кількості є в білорусі, було визнано повну неготовність білорусі до експлуатації застосування такого озброєння", - зазначив начальник ГУР.

Однак, за словами Буданова, "білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою типу "Точка У".

Як повідомлялося, 16 червня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія перемістила першу частину ядерних зарядів до Білорусі.

6 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЄС, США не визнають законно обраним, заявив, що вся запланована до переміщення в Білорусь російська ядерна зброя прибуде до республіки до кінця року, і що "більшу частину переміщено, і вона розміщується в Білорусі".

Водночас раніше офіційні особи західних країн заявляли, що, за їхніми даними, Білорусь не завершила модернізацію необхідних сховищ для розміщення тактичної ядерної зброї, і що доступні супутникові знімки не показали жодних ознак підготовки до цих дій.