Події

18:26 31.08.2023

На Херсонщині на російській міні підірвався тракторист, його госпіталізували

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У полі біля Нової Кам'янки Херсонської області на російській міні підірвався тракторист, чоловіка госпіталізували, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Через детонацію міни 62-річний чоловік дістав поранення обличчя, тулуба та рук. Постраждалого шпиталізували до травматологічного відділення однієї з лікарень. Медики надають йому необхідну допомогу", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в четвер.

 

Теги: #міна #херсонська_область

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