На Херсонщині на російській міні підірвався тракторист, його госпіталізували

У полі біля Нової Кам'янки Херсонської області на російській міні підірвався тракторист, чоловіка госпіталізували, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Через детонацію міни 62-річний чоловік дістав поранення обличчя, тулуба та рук. Постраждалого шпиталізували до травматологічного відділення однієї з лікарень. Медики надають йому необхідну допомогу", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в четвер.