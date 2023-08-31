"Київтеплоенерго" спростовує звинувачення прокуратури в купівлі насосного обладнання за завищеною ціною

Комунальне підприємство (КП) "Київтеплоенерго" спростовує звинувачення Київської міської прокуратури щодо нібито закупівлі компанією насосного обладнання за завищеною ціною та заявляє, що закупівля була здійснена за найнижчою ціною в Prozorro.

"Київтеплоенерго" спростовує звинувачення прокуратури. Закупівля насосного обладнання здійснена за найнижчою ціною в системі Prozorro. Втручання посадових осіб підприємства в процес закупівлі обладнання, необхідного для забезпечення роботи системи теплопостачання міста, технічно неможливе", - ідеться в пресрелізі компанії в четвер.

За інформацією КП, 30 серпня працівники Київської міської прокуратури прийшли в "Київтеплоенерго" у справі про закупівлю обладнання для тепломереж за нібито завищеними цінами. Правоохоронці звинувачують одного з посадовців підприємства в порушенні законодавства про публічні закупівлі.

Як пояснили на підприємстві, "Київтеплоенерго" 2020 року здійснювало закупівлю критично важливого обладнання для роботи системи теплопостачання міста, зокрема, насосів, про які йдеться в документах Київської міської прокуратури.

Процедура проводилася відповідно до закону "Про публічні закупівлі" серед трьох учасників, які мали намір продати підприємству насосне обладнання. Проведення закупівель не передбачало обмеження кількості учасників. За встановленою законом процедурою редукціону (аукціону зі зниженням ціни) в автоматичному режимі було визначено учасника з найнижчою ціною.

"Отже, участь посадових осіб КП в обранні постачальника була неможливою через принципи роботи системи Prozorro. Відповідно до ст. 29 закону "Про публічні закупівлі" підприємство не мало змоги обрати іншого продавця, окрім визначеного електронною системою Prozorro", - зазначили в компанії.

Крім того, Державна аудиторська служба України (ДАСУ), яка є єдиним уповноваженим органом для проведення перевірок закупівель, провела моніторинг (перевірку) здійснення підприємством зазначеної закупівлі. За результатами перевірки було підтверджено відповідність закупівлі законодавству та правомірність визначення продавця.

"Отже, ДАСУ підтвердила забезпечення "Київтеплоенерго" під час здійснення цієї закупівлі принципів добросовісної конкуренції, об'єктивного та неупередженого визначення продавця, ефективності використання коштів та інших принципів, визначених ст. 5 закону "Про публічну закупівлю". 5 закону "Про публічні закупівлі", - заявили в КП.

"Київтеплоенерго" вважає необґрунтованими звинувачення Київської міської прокуратури, оскільки всі процедури здійснення закупівель були проведені згідно з вимогами чинного законодавства та перевірені державними аудиторами.

"Підприємство готове надати правоохоронним органам усю необхідну документацію, щоб вони могли впевнитися у прозорості та законності проведених закупівель", - заявили в "Київтеплоенерго".