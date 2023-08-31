САП і НАБУ повідомили про підозру в розкраданні зерна на 23 млн грн двом директорам підприємств

Спеціалізована антикорупційна прокуратура України та Національне антикорупційне бюро України повідомили про підозру в заволодінні сільськогосподарською продукцією державного підприємства "Дослідницьке господарство "Проскурівка" Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України на загальну суму майже 23 млн грн колишньому директору держпідприємства та директору приватного підприємства.

Як повідомила САП, з липня по серпень 2018 року ці особи незаконно заволоділи власністю державного товариства, а саме 5 тис. т зерна пшениці озимої та ярої. Аби приховати незаконну реалізацію, ці особи уклали фіктивні договори, відповідно до яких 5 тис. т зерна були начебто передані на зберігання приватному підприємству. В подальшому особи перепродали цю пшеницю іншим суб’єктам господарської діяльності. Такі дії осіб завдали державному підприємству понад 22,9 млн грн збитків.

Дії ексдиректора держпідприємства кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення). Директору приватного підприємства інкриміновано ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 (відмивання доходів) КК України.