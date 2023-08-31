У МЗС України розраховують, що Туреччина припинить спроби РФ налагодити експорт зернових у Чорному морі без відновлення українського експорту

Спроби РФ налагодити експорт зернових у Чорному морі без поновлення експорту українських зернових будуть серйозним ударом по міжнародних зобов'язаннях і міжнародному праву, наголошується в коментарі Міністерства закордонних справ України, яке розраховує у зв'язку з цим на принципову позицію Туреччини.

"У цьому контексті розраховуємо, що Туреччина, яка неодноразово підтверджувала свою непорушну позицію щодо збереження та чіткого дотримання норм міжнародного права, а також інші причетні сторони використають свій авторитет задля запобігання спробам Росії знову порушити міжнародні зобов'язання та шантажувати світ новими продовольчими кризами", - йдеться в коментарі МЗС України, оприлюдненому в четвер.

У відомстві зазначають, що РФ після виходу з Чорноморської зернової ініціативи почала ракетними ударами системно знищувати інфраструктуру українських портів та місця зберігання зернових, щоб унеможливити подальший експорт українських зернових морським шляхом, і, грубо порушуючи міжнародне право, продовжує перешкоджати судноплавству в Чорному морі.

"Розгляд можливості підтримки експорту Росією зернових у Чорному морі без відновлення експорту українських зернових з українських портів завдасть серйозного удару по міжнародних зобов'язаннях і міжнародному праву, заохочуватиме Москву до подальших агресивних дій та посилюватиме її почуття безкарності. Україна, як один із гарантів глобальної продовольчої безпеки, зацікавлена у відновленні функціонування Чорноморської зернової ініціативи для продовження експорту української сільськогосподарської продукції на іноземні ринки, зокрема Африки та Азії. Ми також активно працюємо над запуском альтернативних маршрутів. Чорне море має залишатися відкритим для вільної та безпечної торгівлі", - наголосили в МЗС.