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13:46 31.08.2023

ДБР розпочало розслідування авіакатастрофи двох бойових гелікоптерів, унаслідок якої загинули шість пілотів

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ДБР розпочало розслідування авіакатастрофи двох бойових гелікоптерів, унаслідок якої загинули шість пілотів

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало розслідування авіакатастрофи двох бойових гвинтокрилів МІ-8 у Донецькій області 29 серпня, коли загинули шість пілотів, особливу увагу мають намір приділити вивченню технічного стану гвинтокрилів і дотриманню правил підготовки до польотів.

"Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом авіакатастрофи двох військових гелікоптерів МІ-8 на Донеччині. 29 серпня 2023 року у Краматорському районі Донецької області сталася авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання впало два військові гелікоптери Мі-8. Загинуло 6 військовослужбовців Збройних сил України", - йдеться в повідомленні ДБР у  четвер.

"ДБР висловлює співчуття родинам загиблих військових та проведе всебічне та об’єктивне досудове розслідування для встановлення причин трагедії. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів. Також вивчатиметься версія диверсії або ураження гвинтокрилів ворогом. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику бортових самописців", - наголошується в повідомленні.

У рамках розслідування вже призначено низку експертиз, проведено невідкладні слідчі дії.

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Раніше речник 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського Євген Ракіта повідомив про загибель шести пілотів-офіцерів на бахмутському напрямку.

 

Теги: #авіакатастрофа #розслідування #дбр

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