Події

10:56 31.08.2023

Блокування РФ українських портів і торгівлі провокує голод у світі - торгпред України

2 хв читати
Блокування РФ українських портів і торгівлі провокує голод у світі - торгпред України

Блокування Росією українських портів і торгівлі порушує всі норми міжнародного гуманітарного права, адже це перешкоджає доступу людей до харчування і провокує голод, заявив заступник міністра економіки України - торговий представник України Тарас Качка.

"Українська аграрна продукція годує понад 400 млн людей по всьому світу. В умовах повномасштабної війни Україна зробила все від себе залежне, щоб продовжити постачати аграрну продукцію на світовий ринок. У 2022 році експортовано с/г продукції на $23,4 млрд проти $27,7 млрд у 2021 році", - навела пресслужба Кабінету Міністрів його виступ на виїзному засіданні з представниками дипкорпусу з питань імплементації Формули миру президента України Володимира Зеленського.

Він нагадав, що Україна пройшла 2022/2023 маркетинговий рік повністю в умовах війни та блокади зерна в Чорному морі, експортувавши 67,85 млн тонн зерна та олії. За його інформацією, у 2022 році 59,3% експорту з України припадало на частку країн Європейського Союзу, 16,6% - Близького Сходу, 9,9% - Азії та Китаю, 7% - Африки.

Качка наголосив, що Україна має намір досягти наступних цілей: безперешкодне судноплавство, передбачувана торгівля, довгострокове постачання продуктів харчування та агрохаб, координація гуманітарної допомоги.

"Україна хоче інвестувати у розвиток цих систем для боротьби з голодом, що також є компонентом Формули миру президента України", - резюмував торговельний представник України та подякував представникам країн-партнерів і міжнародних організацій за допомогу у відновленні роботи аграрних потужностей, лібералізації торгівлі та організації логістики.

Теги: #рф #голод #блокування #порти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:50 30.08.2023
До суду направлено обвинувальний акт стосовно трьох російських військових, які зґвалтували дівчину під час окупації

До суду направлено обвинувальний акт стосовно трьох російських військових, які зґвалтували дівчину під час окупації

16:37 30.08.2023
На Сумщині націоналізовано активи російського сенатора, який вивозив з України комплектуючі для флоту РФ

На Сумщині націоналізовано активи російського сенатора, який вивозив з України комплектуючі для флоту РФ

08:46 30.08.2023
Залужний: У небі над Україною було зафіксовано 44 повітряні цілі, знищено всі 28 крилатих ракет і 15 із 16 БПЛА

Залужний: У небі над Україною було зафіксовано 44 повітряні цілі, знищено всі 28 крилатих ракет і 15 із 16 БПЛА

00:48 30.08.2023
Перша група ворожих БПЛА рухається у напрямку Києва вздовж кордонів Сумської та Черингівської області

Перша група ворожих БПЛА рухається у напрямку Києва вздовж кордонів Сумської та Черингівської області

21:58 29.08.2023
У Запорізькій області зафіксовано активність ворожої авіації

У Запорізькій області зафіксовано активність ворожої авіації

20:21 29.08.2023
Кулеба: Ми не відчуваємо зниження рівня підтримки України в Конгресі США та Європарламенті

Кулеба: Ми не відчуваємо зниження рівня підтримки України в Конгресі США та Європарламенті

19:55 29.08.2023
Окупанти завдали 5 ракетних і 47 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 5 ракетних і 47 авіаударів по Україні за добу

19:52 29.08.2023
Українська авіація завдала сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація завдала сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

08:29 29.08.2023
За добу внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині п'ятеро людей загинули та четверо поранені

За добу внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині п'ятеро людей загинули та четверо поранені

03:14 29.08.2023
Настоятель УГКЦ стурбований словами Папи Римського, сказаними на зустрічі з російською католицькою молоддю

Настоятель УГКЦ стурбований словами Папи Римського, сказаними на зустрічі з російською католицькою молоддю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Відставка Резнікова з посади міністра оборони відбудеться наступного тижня, після чого він стане послом України у Великій Британії

Сили оборони за добу ліквідували 640 окупантів і 31 артилерійську систему ворога

На фронті відбулося понад 40 бойових зіткнень, Сили оборони продовжують просуватися на мелітопольському напрямку

Завдяки сумнівним рішенням ВЛК за кордон виїхали тисячі людей - Зеленський

Продовжуємо переговори про додаткові поставки систем ППО - Зеленський

ОСТАННЄ

Новим міністром оборони Великої Британії може стати Грант Шеппс - ЗМІ

Кулеба провів зустріч з іспанським колегою: Початок переговорів щодо вступу України до ЄС у 2023 році - головний пріоритет

Прем'єр Великої Британії схвалив відставку глави Міноборони Воллеса

До українських шкіл у 2023/2024 навчальному році підуть 340 тисяч першокласників - Міносвіти

Парламент доопрацює законопроєкти про обіг зброї та самооборону до кінця року - Арахамія

Унаслідок обстрілу Мирного Донецької області загинув охоронець сільгосппідприємства

Понад 60 людей загинули під час пожежі в центрі Йоганнесбурґа

Арахамія: Пакет документів щодо реформування ВЛК буде ухвалено до кінця 2023 року

В 11 країнах Європи зареєстровано випадки захворювання на сальмонельоз

Директор департаменту КП "Київтеплоенерго" та підрядник підозрюються в закупівлі насосів за завищеними цінами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА