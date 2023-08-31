Блокування РФ українських портів і торгівлі провокує голод у світі - торгпред України

Блокування Росією українських портів і торгівлі порушує всі норми міжнародного гуманітарного права, адже це перешкоджає доступу людей до харчування і провокує голод, заявив заступник міністра економіки України - торговий представник України Тарас Качка.

"Українська аграрна продукція годує понад 400 млн людей по всьому світу. В умовах повномасштабної війни Україна зробила все від себе залежне, щоб продовжити постачати аграрну продукцію на світовий ринок. У 2022 році експортовано с/г продукції на $23,4 млрд проти $27,7 млрд у 2021 році", - навела пресслужба Кабінету Міністрів його виступ на виїзному засіданні з представниками дипкорпусу з питань імплементації Формули миру президента України Володимира Зеленського.

Він нагадав, що Україна пройшла 2022/2023 маркетинговий рік повністю в умовах війни та блокади зерна в Чорному морі, експортувавши 67,85 млн тонн зерна та олії. За його інформацією, у 2022 році 59,3% експорту з України припадало на частку країн Європейського Союзу, 16,6% - Близького Сходу, 9,9% - Азії та Китаю, 7% - Африки.

Качка наголосив, що Україна має намір досягти наступних цілей: безперешкодне судноплавство, передбачувана торгівля, довгострокове постачання продуктів харчування та агрохаб, координація гуманітарної допомоги.

"Україна хоче інвестувати у розвиток цих систем для боротьби з голодом, що також є компонентом Формули миру президента України", - резюмував торговельний представник України та подякував представникам країн-партнерів і міжнародних організацій за допомогу у відновленні роботи аграрних потужностей, лібералізації торгівлі та організації логістики.