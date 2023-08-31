Унаслідок ранкового обстрілу Борової на Харківщині поранено мирного жителя

Російські окупаційні війська близько 5:00 у четвер обстріляли Борову Ізюмського району Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Отримав поранення і був госпіталізований цивільний чоловік 48 років", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що близько опівночі ворог обстріляв с. Вільхівка Куп'янського району, було пошкоджено неексплуатований будинок, сталася пожежа.

Минулої доби окупанти зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Зокрема, внаслідок обстрілу с. Осинове Куп'янського району сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів. У Куп'янську внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа. Унаслідок обстрілу із РСЗВ Вовчанська пошкоджено щонайменше 2 приватні будинки, господарські будівлі, чотири гаражі та автомобіль, сталися пожежі. Унаслідок удару керованою авіабомбою по с. Шийківка Ізюмського району пошкоджено лінії електропередачі і газову трубу. Унаслідок удару, завданого ймовірно касетними боєприпасами із РСЗВ "Ураган" по с. Загризлове Ізюмського району, сталися пожежі, пошкоджено будинок.