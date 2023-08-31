Сили оборони за добу ліквідували 640 окупантів і 31 артилерійську систему ворога

Сили оборони за добу ліквідували 640 окупантів, 13 танків, 8 бронемашин, 31 артсистему, одну реактивну систему залпового вогню, 22 безпілотники, 26 крилатих ракет, 28 одиниць авто і спецтехніки супротивника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні в четвер.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 263020 (+610) осіб, танків - 4436 (+13) од, бойових броньованих машин - 8604 (+8) од, артилерійських систем - 5507 (+31) од, РСЗВ - 734 (+1) од, засоби ППО - 500 (+0) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4417 (+22), крилаті ракети - 1445 (+26), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7976 (+23) од, спеціальна техніка/спеціальне обладнання - 830 (+5) од.". - зазначено у зведенні Генштабу.

Дані уточнюються.