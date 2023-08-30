ДТЕК вклав у ремонт електромереж 3,7 млрд грн - топ-менеджер

Енергохолдинг ДТЕК у межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/2024 рр. вклав у ремонт розподільчих мереж 3,7 млрд грн, повідомив виконавчий директор холдингу Дмитро Сахарук.

"3,7 млрд грн вкладено в ремонти розподільчих мереж", - сказав Сахарук в ефірі телеканалу Прямий у середу.

"12 тис. км ліній оглядаємо, ремонтуємо за потребою, понад чотири тисячі підстанцій і розподільчих пунктів готуємо до зими", - описав він ситуацію.

Водночас Сахарук зазначив, що в Донецькій області, де працює мережевий оператор "ДТЕК Донецькі електромережі", щодня 10-20 тис. споживачів через бойові дії залишаються без світла. Він зазначив, що на цьому напрямку постійно працюють по 50-60 бригад компанії, які намагаються якомога швидше повернути світло в будинки. За його словами, подібна ситуація з електропостачанням і в інших прифронтових і прикордонних із РФ областях.

Описуючи рівень підготовки холдингу до ОЗП, топ-менеджер ДТЕК також повідомив, що кількість введених у роботу вугільних лав з червня зросла до 15, і ще 12 компанія має ввести до кінця року."Усе йде за планом", - запевнив Сахарук.

Він також підтвердив раніше озвучену ДТЕК інформацію про те, що до кінця року компанія завершить планові ремонти 27 енергоблоків ТЕС, 9 з яких уже відремонтовано, а 7 зараз ремонтуються.Сахарук додав, що на ремонтну кампанію ТЕС заплановано 3,5 млрд грн, понад 2 млрд грн з яких уже інвестовано.У своєму Телеграм-каналі ДТЕК вказав, що вже реконструйовано та переоснащено 123 підстанції різного класу напруги, а виконано половину із запланованих на 2023 рік робіт. Як повідомлялося, "ДТЕК Енерго" протягом січня-червня ввело в роботу 14 із 27 запланованих цього року вугільних лав. На початку липня гендиректор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" зазначав, що компанія в поточному році збільшить вкладення в ремонти ТЕС у 1,6 раза порівняно з 2022 роком - до 3,5 млрд грн.