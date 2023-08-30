Продовжуємо переговори про додаткові поставки систем ППО - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про триваючі переговори про постачання в країну нових систем ППО.

"Я дякую кожному воїну, який кожного дня, кожної ночі захищає українське небо. Дуже активно працюємо над тим, щоб забезпечити для України нові системи протиповітряної оборони. Зараз не час говорити публічно про деталі, але з різними нашими партнерами тривають переговори про додаткові системи ППО", - сказав він у відеозверненні в середу.

"Крок за кроком наближаємо цей успіх для України", - наголосив він.