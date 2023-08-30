Законопроєкти для переговорів про вступ України до ЄС треба проголосувати в парламенті - Зеленський



Президент України Володимир Зеленський провів у середу наради з міжнародних питань і щодо готовності до переговорів про членство в ЄС.

"Провів наради з міжнародниками, з нашими послами у відповідних країнах. Чітко бачимо, з якими лідерами ми маємо зустрітися і переговорити, а також які результати мають принести Україні", - сказав він у відеозверненні в середу.

"Провів велику нараду з представниками парламенту, з членами уряду, нашими міжнародниками щодо нашої готовності до відкриття переговорів про членство з Євросоюзом. Виконання рекомендацій, необхідні законопроєкти, які вже підготовлені і які потрібно проголосувати в парламенті", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що "226 голосів за кожне рішення щодо України в Євросоюзі - це обов'язок".