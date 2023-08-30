До суду направлено обвинувальний акт стосовно трьох російських військових, які зґвалтували дівчину під час окупації

Харківська облпрокуратура затвердила і направила до суду обвинувальний акт стосовно трьох російських військовослужбовців, які зґвалтували дівчину навесні минулого року під час окупації одного з населених пунктів регіону.

"Обвинувачених судитимуть заочно в Дзержинському районному суді Харкова", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, злочин скоїли 43-річний полковник, командир 99-го самохідного артилерійського полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ та двоє його підлеглих: 20-річний рядовий, який був водієм, та 24-річний молодший сержант, командир відділення командно-бойової машини.

Минулого року окупанти прийшли в будинок, де мешкала дівчина та її сім'я. Вони наказали родичам дівчини залишатися вдома, а постраждалу силоміць посадили в БТР і відвезли її в один із будинків, де на них чекав командир. Коли вони прибули в будинок, де перебував командир, окупанти по черзі ґвалтували потерпілу. При цьому російський командир сказав підлеглим, що він робитиме це першим.

Після деокупації постраждала звернулася до правоохоронних органів з метою притягнення до відповідальності ґвалтівників. У квітні цього року українським правоохоронцям вдалося їх ідентифікувати.

Усім трьом російським військовослужбовцям інкримінується порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).