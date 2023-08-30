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19:28 30.08.2023

Глава Міноборони Польщі заявив, що загородження на кордоні з Білоруссю збережеться

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Глава Міноборони Польщі заявив, що загородження на кордоні з Білоруссю збережеться

Загородження на кордоні з Білоруссю збережеться, заявив у середу на брифінгу міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Польський кордон захищений і буде захищений завдяки польському уряду, який звів загородження на кордоні", - сказав Блащак.

Він заявив, що, крім захисту від нелегальних мігрантів, загородження є "східним щитом НАТО".

Як повідомлялося, влада Польщі має намір винести на референдум питання про зняття загородження на кордоні з Білоруссю. Раніше глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак, коментуючи це, заявив, що "найважливіші питання, ті, які стосуються безпеки, мають вирішувати громадяни". Він додав, що "Дональд Туск (лідер польської опозиції, у 2007-2014 рр. прем'єр-міністр Польщі - ІФ-У) і його команда спочатку ліквідували військові частини на сході Польщі, потім розкритикували нас за будівництво загородження на кордоні з Білоруссю, а потім заявили про необхідність його ліквідувати".

На референдумі, крім питання про прикордонне загородження, планують поставити питання про підтримку продажу держпідприємств, підвищення пенсійного віку і прийом нелегальних мігрантів відповідно до вимог ЄС.

Із січня до жовтня 2022 року влада Польщі звела на кордоні з Білоруссю сталевий паркан завдовжки 186 км і заввишки 5,5 метра з колючим дротом, камерами та електронними засобами захисту.

Теги: #польща #кордон #білорусь #загородження

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