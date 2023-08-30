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17:56 30.08.2023

Боррель: ПВК "Вагнер" і надалі діятиме в Африці на службі Путіна

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Боррель: ПВК "Вагнер" і надалі діятиме в Африці на службі Путіна

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель упевнений, що, незважаючи на загибель Євгена Пригожина, ПВК "Вагнер" і далі діятиме в Африці в інтересах президента РФ Володимира Путіна.

Таку думку він висловив у середу в Толедо (Іспанія) після завершення неформального засідання міністрів оборони ЄС, відповідаючи на запитання журналістів.

Боррель вважає, що Пригожину буде знайдено заміну. "Звісно, "Вагнер" продовжить діяти в Африці, це ефективна військова сила Росії. Вони (керівництво РФ) відправили найманців, які повністю відповідають їхній меті, тому Вагнер продовжить діяти в Африці на службі Путіна, роблячи те, що вони роблять, що не сприяє миру в Сахелі", - сказав Високий представник ЄС.

Теги: #африка #вагнер

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