На Сумщині націоналізовано активи російського сенатора, який вивозив з України комплектуючі для флоту РФ

Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про стягнення в дохід держави активів, які належать підсанкційному сенатору Ради Федерації РФ Сергію Калашникову, - компанії "Мотордеталь-Конотоп", одного з найбільших у Європі виробників гільз циліндрів для двигунів, повідомляє Служба безпеки України (СБУ).

"За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мінʼюсту про стягнення в дохід України активів, які належать підсанкційному сенатору ради федерації рф Сергію Калашникову", - йдеться в повідомленні СБУ в середу.

Йдеться про націоналізацію 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь - Конотоп" на території Сумської області. Це підприємство є одним із найбільших заводів у Європі, що виробляють гільзи циліндрів для автомобільних, тепловозних і корабельних двигунів.

"До повномасштабного вторгнення рф продукцію українського заводу Калашников постачав до рф для потреб російського військово-промислового комплексу. Зокрема, унікальні комплектуючі конотопського заводу були необхідні росіянам для виробництва власних військових кораблів", - уточнюють уСБУ.

"Крім того, як сенатор ради федерації рф від Костромської області Калашников голосував за ратифікацію "договорів" про визнання "л/днр". А після початку повномасштабного вторгнення рф підтримав "приєднання" тимчасово окупованих регіонів України до складу рф", - наголошується в повідомленні.

Досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), триває.

Комплексні заходи з націоналізації російського майна проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.