У Києві з 1 вересня продовжать роботу закладів громадського харчування до 23:00

Заклади громадського харчування Києва подовжать час роботи на одну годину - до 23:00, повідомив мер української столиці Віталій Кличко в телеграмі у середу.

За його словами, таке рішення ухвалила Рада оборони Києва. Чинності воно набуде з 1 вересня.

"З таким проханням до міської влади звернулися представники Національної ресторанної асоціації України. Адже рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 було ухвалене, коли комендантська година в столиці розпочиналася о 23:00. Зараз же вона – з 00:00. Підприємці під час зустрічі з міською владою, де обґрунтовували доцільність такого рішення, наголошували, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у столиці, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів", - написав Кличко.