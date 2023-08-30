Події

11:55 30.08.2023

В Одесі затримано командира розвідувального підрозділу ворожого угруповання "Призрак"

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В Одесі затримано командира розвідувального підрозділу ворожого угруповання "Призрак"

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одесі командира розвідувального підрозділу підконтрольного країні-агресору угруповання "Призрак", повідомляє пресслужба СБУ.

"Зловмисником є місцевий житель - ідеологічний прихильник кремлівського режиму. Під час масових заворушень в Одесі на початку травня 2014 року він брав активну участь у провокаціях на користь РФ. Тоді, щоб уникнути відповідальності за свої злочини, він утік до тимчасово окупованої частини Луганської області, де приєднався до лав бойовиків", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в середу.

У "ЛНР" зловмисника призначили командиром розвідувального підрозділу угруповання "Призрак", що підпорядковувалося командуванню 2 армійського корпусу РФ. Чоловік узяв собі псевдонім "Санта".

Затриманий воював проти українських військ на сході України, зокрема в районі бахмутської траси.

"Однак згодом бойовик вирішив залишити своїх ватажків і приховано виїхав на підконтрольну Україні територію та повернувся до Одеси. У місті він намагався "залягти на дно" і в такий спосіб уникнути правосуддя", - зазначають в СБУ.

Під час обшуків у місцях перебування фігуранта в Одесі правоохоронці виявили фотоматеріали з доказами перебування затриманого у складі терористичної "ЛНР".

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Наразі чоловік перебуває під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці продовжують розслідування для встановлення всіх обставин злочинів, "зокрема контактів колишнього бойовика з діючими учасниками окупаційних угруповань РФ".

Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #сбу #одеса #терорист #затримання

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