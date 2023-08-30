Російські окупанти здійснили 106 обстрілів по 26 населених пунктах Запорізької області, троє поранених, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"За минулу добу військовослужбовці Росії завдали 106 ударів по 26 населених пунктах. Під час ворожих артилерійських обстрілів поранення дістали чоловіки 38 і 40 років, а також 51-річна жінка. Постраждалих доправлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, вісім авіаударів зафіксовано по Оріхову, Роботиному і Малій Токмачці, п'ять РСЗВ-обстрілів по Левадному, Малинівці, Темирівці, Полтавці і Новодарівці, а також БПЛА-атаки по Ольгівському і Кам'янському.

Також 91 артилерійський обстріл припав на території Темирівки, Новоданилівки, Затишшя, Білогір'я, Полтавки, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших міст і сіл на лінії вогню.

Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Малашко закликав жителів евакуюватися з небезпечних територій, поки ЗСУ не звільнять їх від окупантів.