У Львівській області внаслідок негоди знеструмлено 365 населених пунктів

365 населених пунктів знеструмлено внаслідок негоди у Львівській області повністю або частково, повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Львівської ОДА Максим Козицький.

"Станом на 22:00 у зв'язку з негодою (гроза, дощ, пориви вітру) знеструмлено 365 населених пунктів Львівщини. 193 із них - повністю, 172 - частково", - написав Козицький.

За його даними, найбільше відключень у Дрогобицькому та Самбірському районах.

До відновлення подачі електрики задіяні 88 аварійних бригад "Львівобленерго".