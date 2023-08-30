Події

08:29 30.08.2023

На Харківщині за добу один мирний житель загинув, двоє поранені

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На Харківщині за добу один мирний житель загинув, двоє поранені

За минулу добу обстрілу російських окупаційних військ зазнали населені пункти Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Учора вранці в м. Куп'янськ обстрілом пошкоджено будівлю м'ясокомбінату. Загинув 45-річний охоронець. Також пошкоджено багатоквартирний будинок і приватне домоволодіння. Осколкове поранення отримав 67-річний чоловік... У с. Дружелюбівка Ізюмського району внаслідок ворожих обстрілів дістав поранення 55-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у важкому стані", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що внаслідок удару бойовими дронами по с. Гур'їв Козачок Богодухівського району пошкоджено адмінбудівлю. О 16:00 внаслідок мінометного обстрілу села було пошкоджено ангари та господарські будівлі фермерського господарства. У с. Чернещина Ізюмського району внаслідок удару 2 керованими авіабомбами пошкоджено корівник, сарай, автогараж і трактор МТЗ 80 агропідприємства.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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