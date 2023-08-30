ЗС України за добу ліквідували 570 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 570 окупантів, 9 танків, 17 бронемашин, 26 артсистем, 8 БПЛА і 49 од. авто і спецтехніки противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України в середу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08. 23 орієнтовно становили особового складу - близько 262 410 (+570) осіб, танків - 4423 (+9) од, бойових броньованих машин - 8596 (+17) од, артилерійських систем - 5476 (+26) од, РСЗВ - 733 (+0) од, засоби ППО - 500 (+0) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4395 (+8), крилаті ракети - 1419 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7953 (+44) од, спеціальна техніка - 825 (+5)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.