Події

07:38 30.08.2023

На Київщині в результаті падіння уламків ракети пошкоджено будинки та сталася пожежа на кладовищі - поліція

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На Київщині в результаті падіння уламків ракети пошкоджено будинки та сталася пожежа на кладовищі - поліція

В одному з районів Київської області внаслідок падіння уламків ворожої ракети пошкоджено будинки, також уламки виявлено на території місцевого кладовища, повідомив начальник головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Наслідки нічної атаки окупанта фіксують поліцейські Київщини. В одному з районів області внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки. Без постраждалих", - сказано в його телеграм-каналі.

Також падіння уламків російської ракети виявили і на території місцевого цвинтаря, де сталося загоряння, яке вдалося оперативно загасити працівникам ДСНС.

В іншому населеному пункті через атаку БПЛА "шахед" сталося пошкодження двоповерхової будівлі. Рятувальники наразі локалізують пожежу.

"Завдяки своєчасному переходу сторожа в укриття вдалося уникнути жертв", - наголосив Нєбитов.

 

 

 

Теги: #атака #київська #наслідки

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