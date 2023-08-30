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07:14 30.08.2023

Окупанти продовжують обстрілювати Сумську область, за день було 110 вибухів

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Окупанти продовжують обстрілювати Сумську область, за день було 110 вибухів

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати прикордонні території Сумської області, за день здійснили 15 обстрілів, внаслідок чого зафіксовано 110 вибухів, повідомила Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 110 вибухів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, обстрілу зазнали Свеська, Новослобідська, Хотинська, Великописарівська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Білопільська громади.

У Свеській здійснено мінометний обстріл (4 вибухи). У Новослобідській зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) (3 вибухи), внаслідок чого пошкоджено трактор. У Великописарівській був гранатометний обстріл (АГС) (5 вибухів). У Хотинській росіяни били з гранатометів (АГС) (22 вибухи), мінометів (23 вибухи) та артилерії (САУ) (17 вибухів). У Дружбівській ворог здійснив мінометний обстріл (8 вибухів). У Зноб-Новгородській був мінометний обстріл (7 вибухів). На територію Білопільської росіяни скинули 11 мін. У Середино-Будській проведено мінометний обстріл (10 вибухів), внаслідок чого пошкоджено приватний будинок.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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