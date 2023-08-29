Усі чиновники мають відчувати, яка Україна за ними

Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті сказав, що "багато хто з нас сьогодні подумки був із тими своїми близькими, рідними та друзями, хто зараз воює".

"Хто зараз щодня, щогодини ризикує своїм життям заради України. Кожен такий день – це нагадування всьому нашому народу. Для кожного, хто працює на державу. Нагадування, чим заповнена вся наша держава. Українські сім'ї, чиї сини та дочки загинули в боях", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

"Для них, для батьків українських героїв, синьо-жовтий прапор України – це тепер нагадування про рідну дитину, про її подвиг заради держави. Дитина, чий батько загинув на фронті, захищаючи Україну... Улюблені, яким більше не зустрітися, бо війна забрала" життя, яке стало життям України… Все, що є нашою державою, і всі, хто є нашою державою – кожен інститут, кожен чиновник – мають відчувати, яка Україна за ними", - сказав президент.

Він зазначив, що "бути гідними шляху, яким йде Україна – це обов'язок. Давати Україні більше сил. Більше можливостей. Обов'язок бути небайдужими до кожного і кожної, хто поруч із тобою. Підтримувати. Дбати про людей. І завжди наближати результат. Головний результат для України. Україна має перемогти".