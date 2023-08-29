Кулеба: Ми не відчуваємо зниження рівня підтримки України в Конгресі США та Європарламенті

З боку Конгресу США і Європарламенту не відчувається зниження рівня підтримки України, є окремі голоси, які виступають проти, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми не відчуваємо зниження підтримки в Конгресі, Європарламенті. Ми чуємо голоси в Америці й окремі голоси в Європі про те, що потрібно менше підтримувати Україну. У США це зрозуміло, пов'язано з початком виборчих перегонів. Але це все пройде, ми пройдемо цей шлях. Упевнений, що ми знайдемо рішення, тому що Україна веде справедливу і героїчну війну, яка заслуговує на підтримку", - сказав Кулеба на спільному брифінгу з французькою колегою Катрін Колонною в Парижі.

Відповідаючи на запитання про переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, глава МЗС України зробив відсилання до ситуації з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

"Кожен, хто про це (переговори - ІФ-У) запитує, має запитувати насправді не нас, а Пригожина. У нього був конфлікт із Путіним, він провів успішні переговори з Путіним, домовився про гарантії безпеки: потім Путін його вбив. Немає жодних підстав вважати, що в будь-яких інших переговорах Путін поводитиметься інакше", - заявив Кулеба.