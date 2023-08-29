Події

12:47 29.08.2023

На балтійському узбережжі в Литві відбудуться артилерійські навчання НАТО

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На балтійському узбережжі в Литві відбудуться артилерійські навчання НАТО

Артилерійські навчання бойової групи передових сил НАТО відбудуться на узбережжі Балтійського моря в Литві, повідомила у вівторок пресслужба збройних сил Литви.

"29-30 серпня на полігоні Кайрю (Kairiu, Клайпедський район) відбудуться навчання бойової групи передових сил НАТО, дислокованої в Литві, під час яких артилерійська частина бойової групи, яка належить їй, вестиме вогонь в акваторії Балтійського моря", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в навчаннях будуть задіяні 155-мм самохідні гаубиці PzH2000 збройних сил Німеччини, "буде зроблено понад 100 пострілів по морських цілях, розташованих за 15-25 км від берега".

"Буде обмежено судноплавство і польоти повітряного транспорту в зоні стрільб, а також доступ на полігон Кайрю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "бойові стрільби на полігоні Кайрю - регулярна частина підготовки артилеристів, такі навчання регулярно проводять дислоковані в Литві союзники і литовські солдати. Гаубицями цього типу також озброєний артилерійський дивізіон піхотної бригади Gelezinis Vilkas ("Залізні вовки") литовських збройних сил під командуванням генерала Ромуальда Гедрайтиса".

Теги: #нато #навчання

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