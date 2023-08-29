Події

10:38 29.08.2023

США засуджують переслідування кримських татар Росією - Блінкен

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США засуджують переслідування кримських татар Росією - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив триваюче переслідування кримських татар російською окупаційною владою, включно з новою хвилею масових арештів і затримань.

"США рішуче засуджують триваюче переслідування кримських татар із боку російської окупаційної влади, включно з новою хвилею масових арештів і затримань. Росія має припинити переслідування кримських татар, окупацію України і звільнити всіх політичних в'язнів", - написав Блінкен у твіттері.

 

Теги: #крим #татари #блінкен

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