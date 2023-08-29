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10:24 29.08.2023

Міносвіти пропонує вчителям 1 вересня провести перший урок у школах про важливість ментального здоров'я

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Міносвіти пропонує вчителям 1 вересня провести перший урок у школах про важливість ментального здоров'я

Міністерство освіти і науки України пропонує вчителям 1 вересня провести перший урок у школах про важливість ментального здоров'я.

"Міністерство освіти і науки України спільно з Всеукраїнською програмою ментального здоров’я "Ти як?", ініційованої першою леді України Оленою Зеленською, та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні розробили урок "ТИ ЯК? Повертаємось до школи!" до старту нового навчального року 2023-2024. Урок про підтримку та важливість психічного здоров’я складений для двох вікових категорій учнівства, а саме для 1-6 та 7-11 класів", - ідеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що з початком нового навчального року збільшиться кількість навантаження на дітей, а до стресу, спричиненого війною, додасться необхідність взаємодіяти з однолітками та вчителями, адаптуватися до навчання в нових форматах та умовах, знаходити спільну мову з батьками та опікунами.

"Усе це потребуватиме від школярів додаткових зусиль і може стати ще одним джерелом страхів, невпевненості в собі та переживань", - додали у відомстві.

У зв'язку з чим, Міносвіти пропонує урок "Ти як? Повертаємось до школи!", який навчить дітей декількох технік саморегуляції для того, щоб подолати страх або тривожність, заспокоїтися, розслабитися і підтримати себе і під час навчання, і в позашкільному житті.

Зазначається, що матеріали уроку містять відеозвернення психологів, які розкажуть дітям про те, як працюють наші емоції та покажуть прості вправи, що допоможуть стабілізуватися у складні моменти.

Теги: #школа #міносвіти

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