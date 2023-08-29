Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Протягом минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали з артилерії, мінометів і з використанням бойової авіації населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"У селах Подоли Куп'янського району та Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів на відкритій території горіла трава. Унаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будинок і гараж приватного домоволодіння. У с. Курилівка Куп'янського району, пошкоджено будинок... За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - написав він у телеграмі у вівторок уранці.