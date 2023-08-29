Наєв: Обстановка на кордоні з Білоруссю повністю контролюється нами, але диверсії та провокації можливі

Обстановка на українсько-білоруському кордоні повністю контрольована Силами оборони, але водночас організація противником провокацій і диверсій не виключається, повідомив командувач об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Military Media Center.

"Наразі російський наземний компонент у повному складі виведений із Білорусі та перебуває у складі резерву об'єднаного угруповання військ Росії, частини якого ведуть наступ на Куп'янському/Лиманському напрямку", - зазначив Наєв, наголосивши, що різких змін поблизу кордону з Білоруссю не очікується.

Тим часом, за його словами, у вересні цього року на її території заплановано проведення низки спільних навчань ОДКБ ("Ешелон", "Пошук", "Взаємодія"), які зі свого боку можуть бути використані як легітимізація нарощування військової присутності.

"З огляду на те, що Росія так і не досягла стратегічних цілей, надалі не виключається пошук нових приводів для відновлення активних дій на північному напрямку. Тож організація провокацій і проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні - не виключено", - наголосив командувач об'єднаних Сил ЗСУ.

Проте наразі ознак формування ударних угруповань у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Північ" не виявлено.

"Наявний комплект військ прикриття збройних сил Білорусі та угруповання прикриття ДК зі складу угруповання "Захід" готовий переважно до ведення стримувальних і оборонних дій на власній території. Однак ризик загрози застосування диверсійно-розвідувальних сил з території Білорусі не виключається, тому вже зараз ми вживаємо заходів щодо підвищення наших контрдиверсійних та оборонних спроможностей", - підсумував Наєв.