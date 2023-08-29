ЗС України за добу ліквідували 530 окупантів і 14 танків

Сили оборони за добу ліквідували 530 окупантів, 14 танків, 17 бронемашин, 25 артсистем, один засіб ППО і три РСЗВ, чотири безпілотники та чотири крилаті ракети і 54 одиниці авто і спецтехніки противника, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08. 23 орієнтовно становили особового складу - близько 261840 (+530) осіб, танків - 4414 (+14) од, бойових броньованих машин - 8579 (+17) од, артилерійських систем - 5450 (+25) од, РСЗВ - 733 (+3) од, засоби ППО - 500 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4387 (+4), крилаті ракети - 1419 (+4), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7909 (+43) од, спеціальна техніка - 820 (+11)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.