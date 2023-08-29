Події

07:50 29.08.2023

ЗС України за добу ліквідували 530 окупантів і 14 танків

1 хв читати
ЗС України за добу ліквідували 530 окупантів і 14 танків

Сили оборони за добу ліквідували 530 окупантів, 14 танків, 17 бронемашин, 25 артсистем, один засіб ППО і три РСЗВ, чотири безпілотники та чотири крилаті ракети і 54 одиниці авто і спецтехніки противника, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08. 23 орієнтовно становили особового складу - близько 261840 (+530) осіб, танків - 4414 (+14) од, бойових броньованих машин - 8579 (+17) од, артилерійських систем - 5450 (+25) од, РСЗВ - 733 (+3) од, засоби ППО - 500 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4387 (+4), крилаті ракети - 1419 (+4), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7909 (+43) од, спеціальна техніка - 820 (+11)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:33 29.08.2023
Ворог продовжує примусову паспортизацію населення тимчасово окупованої частини Херсонщини, у разі відмови погрожує конфіскацією майна

Ворог продовжує примусову паспортизацію населення тимчасово окупованої частини Херсонщини, у разі відмови погрожує конфіскацією майна

07:14 29.08.2023
Українська авіація завдала вісім ударів по місцях скупчення особового складу і три по ЗРК окупантів

Українська авіація завдала вісім ударів по місцях скупчення особового складу і три по ЗРК окупантів

07:13 29.08.2023
Окупанти завдали вісім ракетних і 47 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали вісім ракетних і 47 авіаударів по Україні за добу

01:34 29.08.2023
Тарнавський: Успішний рух сил оборони на Таврійському напрямі триває

Тарнавський: Успішний рух сил оборони на Таврійському напрямі триває

21:48 28.08.2023
ЗС України знищили ворожу радіолокаційну станцію Predel-E і РЕБ Leer-2 на Херсонщині

ЗС України знищили ворожу радіолокаційну станцію Predel-E і РЕБ Leer-2 на Херсонщині

19:09 28.08.2023
Українська авіація завдала вісім ударів по місцях скупчення окупантів

Українська авіація завдала вісім ударів по місцях скупчення окупантів

19:07 28.08.2023
Окупанти завдали восьми ракетних і 30 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали восьми ракетних і 30 авіаударів по Україні за добу

19:04 28.08.2023
ЗСУ продовжують наступ на мелітопольському напрямку і відбили наступ окупантів біля Мар'їнки, за добу було 26 бойових зіткнень

ЗСУ продовжують наступ на мелітопольському напрямку і відбили наступ окупантів біля Мар'їнки, за добу було 26 бойових зіткнень

08:06 28.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 490 окупантів і 22 артилерійські системи противника

Сили оборони за добу ліквідували 490 окупантів і 22 артилерійські системи противника

07:14 28.08.2023
Авіація Сил оборони за добу десять разів атакувала противника, вразили дві станції РЕБ

Авіація Сил оборони за добу десять разів атакувала противника, вразили дві станції РЕБ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські війська мають успіх у напрямку Вербового на південному фронті

За добу внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині п'ятеро людей загинули та четверо поранені

У Румунії автобус із 40 українцями потрапив у ДТП, відомо про 12 постраждалих - ЗМІ

Рєзніков: ракети ATACMS і TAURUS будуть

ЗС України знищили ворожу радіолокаційну станцію Predel-E і РЕБ Leer-2 на Херсонщині

ОСТАННЄ

За добу окупанти 91 раз атакували прифронтові населені пункти Запорізької області, зафіксовано руйнування

Українські війська мають успіх у напрямку Вербового на південному фронті

Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

За добу внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині п'ятеро людей загинули та четверо поранені

Наєв: Обстановка на кордоні з Білоруссю повністю контролюється нами, але диверсії та провокації можливі

За добу противник випустив 275 снарядів по Херсонщині, одна людина загинула і четверо поранені

За ніч ворог двічі обстріляв Нікопольський р-н Дніпропетровщини, є пошкодження - облрада

Льотчикам, які загинули під час бойового завдання в Житомирській області, посмертно присвоїли військові звання

29 серпня: Яке сьогодні свято

За добу ворог 23 рази атакував Сумщину, троє людей поранено - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА