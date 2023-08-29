Події

05:43 29.08.2023

За добу ворог 23 рази атакував Сумщину, троє людей поранено - ОВА

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За добу ворог 23 рази атакував Сумщину, троє людей поранено - ОВА

Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 23 обстріли прикордоння Сумської області, зафіксовано 156 вибухів, внаслідок атак троє людей отримали поранення у Середино-Будській громаді, є руйнування, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА) у Telegram.
Зокрема, обстрілів зазнали Путивльська, Великописарівська, Есманська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Хотинська, Зноб-Новгородська та Середино-Будська громади.
Середино-Будську громаду ворог обстріляв із міномету (8 вибухів).
"Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративне приміщення, міську бібліотеку та приватний житловий будинок. Поранення отримали троє громадянських жителів", - поінформували в ОВА.
По Великописарівській громаді з території РФ з 2-х гелікоптерів здійснено запуск некерованих авіаційних ракет (НАР) – 10 вибухів.
Повідомляється, що внаслідок авіаудару пошкоджено приватний житловий будинок та літня кухня. Крім того, противник обстріляв громаду із ЗПГ (6 вибухів).
Краснопільська громада зазнала авіаобстрілу з літака, попередньо - керованими авіаційними бомбами (3 вибухи). Також росіяни обстрілювали з мінометів (5 вибухів) та артилерії (18 вибухів).
По Путивльській громаді ворог бив із мінометів (19 вибухів), по Есманській - зафіксовано мінометні (11 вибухів) та артилерійські обстріли (11 вибухів), Юнаківська постраждала від артобстрілу (8 вибухів).
Тим часом Білопільську громаду атакували з АГС (23 вибухи) та мінометів (28 вибухів). По Хотинській громаді окупанти скинули ВОГ з БпЛА (2 вибухи).
На територію Зноб-Новгородської громади супротивник скинув чотири міни.
 

Теги: #україна #сумська_область

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