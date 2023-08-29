Тарнавський: Успішний рух сил оборони на Таврійському напрямі триває

Протягом минулої доби артилерійські підрозділи виконали 1218 вогневих завдань на Таврійському напрямку, втрати російських окупантів становили 293 особи, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"За останню добу втрати ворога становили 293 особи (безповоротні – 50, поранені – 243). Знищено 25 одиниць військової техніки противника. Зокрема, один танк, чотири ББМ, дев'ять артилерійських систем та мінометів, один ПТРК, один БПЛА, дев'ять одиниць автомобільної техніки", - написав він у Telegram.

До того ж Сили оборони ліквідували п'ять складів боєприпасів, один пункт управління та контрольно-наглядовий пункт ворога.